Politsei palub abi eaka Alexandra leidmisel

Politseinikud otsivad 79-aastast Alexandrat, kes lahkus jaanuari alguses Maardus Kallasmaa tänaval asuvast kodust.

Alexandra läks kodust ära 4. jaanuaril ning ta ei ole sinna naasnud. Kuigi naine on ka varasemalt kodust eemal olnud, viitas dokumentide ühes võtmine, et lahkumine on pikaajalisem. Politseile teatati naise lahkumisest jaanuari lõpus.

Alexandra on ligi 170 cm pikk ning keskmise kehaehitusega. Pruunide silmadega naisel on lühikesed hallid juuksed ning tema vasakul põsel on pruuni värvi lipoom. Maardu kodust lahkudes oli tal seljas mantel, mille kapuutsi ääristab karusnahk, peas bordoopunane müts, jalas musta värvi viigipüksid ning jalas valged ilma lukuta ja halli karusnahaga saapad.

Politseinikud on korduvalt suhelnud Alexandra lähedastega ning kontrollinud paiku, kus ta on varasemalt viibinud, kuid tema asukoht pole senini teada. Eakas naine mobiiltelefoni kaasa ei võtnud.

Kõigil, kellel on infot Alexandra paiknemise kohta, palume võtta ühendust telefoninumbril 112 või 612 3000.