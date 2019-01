Politsei palub abi autovarguses kahtlustatavate tabamiseks

Täna öösel kella 3 ajal teatati, et Tabasalu eramaja hoovist varastati 2016. aasta Toyota RAV4, mille Lääne prefektuuri politseinikud tabasid tänu operatiivsele infovahetusele Pärnu linnast. Toyotat juhtinud 42-aastane Läti kodanik peeti kinni.

Korrakaitsjad üle Eesti töötavad praegu selle nimel, et tabada kuriteoga seotud saateautot, sest on alust arvata, et professionaalsed autovargad tegutsesid grupis.

Politsei otsib seega sedaankerega halli värvi 2005. aasta Audi A6 numbriga KO 960 või sedaankerega musta värvi 2007. aasta Audi A4 numbriga KW56DXB.

Politsei palub kõigil, kes märkavad kirjeldatud välisriigi numbrimärkidega sõidukeid, anda sellest koheselt teada hädaabinumbril 112, et politseipatrullid saaksid kiiresti reageerida.

Oma ohutuse tagamiseks manitseb politsei mitte asuda sõidukeid ise peatama.