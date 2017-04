Politsei palub abi 68-aastase Eve leidmisel

Politsei palub abi 68-aastase Eve asukoha selgitamiseks, kes võib oma tervislikust seisundist tulenevalt abi vajada.

Politseile teadaolevalt lahkus naine Tallinnas Nurme tänava kodust täna varahommikul. Mobiiltelefoni naine kaasa ei võtnud, mistõttu puudub võimalus tema asukohta positsioneerida.

Eve lähedastel pole teada, kus naine võib viibida. Naist otsivad patrullpolitseinikud, kellele jagati Eve isikukirjeldus.

Eve on 160 cm pikk ja punaste juustega.

Politseil on alust arvata, et naine võib liikuda Nõmme linnaosas, lähedalasuvatel terviseradadel või metsatukkades.

Kui keegi on kirjeldusele vastavat naist näinud või oskab anda muud abistavat infot, palutakse sellest teatada hädaabinumbril 112.