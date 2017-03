Politsei palub abi 15-aastase Eela-Marta leidmisel

22. märtsi õhtul lahkus Eela-Marta oma kodust Vasalemma vallas Ämari alevikus ning tänaseni pole õnnestunud lähedastel temaga kontakti saada. Tüdruku mobiiltelefon on välja lülitatud.

Eela-Marta on 165 cm pikk ja kõhna kehaehitusega. Tal on heledad blondid juuksed, mis on eest pikemad ja tagant lühemad. Kodust lahkumise hetkel kandis ta seljas musta värvi jopet. Jalas olid tal musta värvi kettidega saapad ja tumedad teksad. Kaasas oli tal musta värvi õlakott.

Politseinikud on suhelnud tüdruku sõpradega, kuid tema asukoht on seni teadmata. Neiu võib liikuda Tallinnas Nõmme piirkonnas.

Politsei palub kõigil, kes tüdrukut näinud, anda sellest viivitamatult teada hädaabinumbrile 112.