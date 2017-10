Politsei palub abi 15-aastase Božena asukoha kindlaks tegemisel

Politsei otsib 10. oktoobrist 15-aastast Boženat, kes ei naasnud teisipäeval Tallinnas asuvasse turvakodusse. Neiul on tutvusi üle Eesti ja ta võib liikuda kõikjal Eestis.

Neiu on ka varem kodust lahkunud, kuid nii kaua pole ta ära olnud. Božena võib liikuda poisi seltskonnas. Politseinikud on rääkinud tüdruku lähedaste, turvakodu töötajate ja sõpradega ning kontrollinud paiku, kus ta võib viibida. Noorsoopolitseinikul õnnestus temaga sõnumi teel suhelda, kuid teda pole siiani leitud. Božena võib olla välismaal.

Keskmise kehaehitusega Božena on 165 cm pikk, tal on pikad mustaks värvitud juuksed ja pruunid silmad. Neiu kannab musta raamiga prille. Viimati oli tal seljas karvase kraega musta värvi mantel, must kampsun, jalas mustad teksad ja pruunid matkasaapad.

Politsei palub kõigil, kes märkavad kirjeldusele ja fotodele vastavat tüdrukut, anda sellest teada hädaabinumbril 112.