Politsei palub abi 14-aastase Katrini leidmisel

Teisipäeva, 24. jaanuari hommikul lahkus 14-aastane Katrin oma elukohast Tallinnas Vikerlase tänaval ja pidi minema kooli. Koolitundidesse neiu aga ei jõudnud.

Katrini vanemad ja ka politseinikud üritasid neiuga telefonitsi ühendust saada, kuid kõnedele ta ei vasta. Katrin on ka varem kodust lahkunud nii, et tema asukoht on lähedastele mõnda aega teadmata, teatas PPA.

Politseipatrullidele on edastatud neiu kirjeldus ja hetkel kontrollitakse võimalikke kohti, kus ta võib ringi liikuda. Olemasoleva info kohaselt võib ta liikuda Tallinnas Viru keskuse läheduses.

Katrin on 168cm pikk ja keskmise kehaehitusega, tal on punakas-pruunid juuksed ning hallid silmad. Viimati kandis ta seljas militaarvärvides jopet, musta värvi teksapükse ning jalas musti spordijalanõusid. Kaasas oli tal must käekott.

Politsei palub kõigil, kes teavad midagi Katrini asukohast, anda sellest teada hädaabinumbril 112.