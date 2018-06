Politsei: Paljassaare hoiualalt leitud surnud luigepoegade puhul ei viita miski sellele, et inimesed oleks nad tapnud

Eesti Metsloomaühing jagas sotsiaalmeedias kurba postitust, et Paljassaare hoiualalt leiti surnuna kuus väikest luigepoega, kes olid jõhkral viisil inimese poolt tapetud. Politsei kinnitusel neid ei teavitatud ning nüüdseks on selge, et inimesed lindusid ilmselt ei tapnud.

Põhja prefektuuri kesklinna jaoskonna juhtivuurija Merle Randla sõnas Delfile, et praeguseks teatakse, et linnupojad leiti laupäeva pärastlõunal. "Inimene, kes nad leidis, võttis ühendust loomade varjupaigaga, kuhu ka linnud viidi. Info levis küll sotsiaalmeedias, kuid kahjuks ei antud sellest teada numbril 112," nendib ta.

"Suhtlesime täna loomakliiniku loomaarstiga, kes tegi röntgenuuringu. Tema hinnangul ei viita miski vägivaldsele surmale, kuid seda lõpuni välistada ei saa. Lindude kaelapiirkonnast vigastusi ei leitud. Lindude haavad olid tekkinud pärast surma ning on võimalik, et need tekitati mõne muu looma poolt."

Ta lisab, et hoolimata sellest, et hetkel ei viita miski kuriteole, tuletab ta inimestele meelde, et looma julm kohtlemine on kuritegu. "Kui märgatakse midagi, mis sellele viitab, siis tuleb sellest politseid teavitada, et saaksime kohe tagamaid selgitada."

Eilset artiklit saab lugeda SIIT.