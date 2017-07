Politsei otsis Tartumaal kodust ära jooksnud 15-aastast Kätlinit

Politsei palus kaasabi selgitamaks nädalavahetusel Tartumaal Võnnu vallas oma kodust lahkunud 15-aastase Kätlini asukohta. Õnneks neiu leiti.

Lähedased palusid politsei abi tüdruku leidmiseks päev pärast seda, kui Kätlin ööseks koju ei tulnud. "Olgugi, et tüdruk on varemgi kodust lahkunud ja mõni aeg hiljem naasnud, ei vähenda see lähedaste ja politsei muret selle pärast, kas temaga on kõik hästi. Kogume infot inimestelt, kellega tüdruk läbi käib ning samuti kontrollime sihtotsingutega kohti, kus ta teadaolevalt viibida võiks," kirjeldas Tartumaa noorsoopolitseinik Kristina Johanson politsei ja lähedaste pingutusi tüdruku asukoha tuvastamisel.

Kella 12.30 paiku teatas politsei, et tüdruk tuli koju tagasi ning tema elule ega tervisele ohtu ei ole. "See on kirjeldamatu, millist muret tunnevad vanemad, kelle laps on kolm ööd kodust ära ja kadunud. Olgugi, et tüdruk tuli ise koju tagasi ja temaga on kõik korras, selgitame koos perega põhjalikult välja probleemi tagamaad. Sealhulgas uurime, kus laps viibis, millega tegeles ning milline lahendus oleks lapse ja tema vanemate huvidest lähtudes kõige sobivam," ütles noorsoopolitseinik Kristina Johanson.