Politsei otsis Tallinnas kadunud 59-aastast Noel Gerardi, kelle asukoht on kindlaks tehtud ja temaga on kõik korras.

Lähedased ei olnud mehega kontakti saanud üleeile õhtust. Tema viimane teadaolev asukoht oli Tallinnas sadama kandis. Täna hommikust saati oli mehe mobiiltelefon väljalülitatud.

Enne kella 11 andis politsei teada, et mehe asukoht on kindlaks tehtud ja temaga on kõik korras.