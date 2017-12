Politsei palub abi täna hommikul hooldekodust lahkunud 60-aastase Kazmiri leidmisel. Õnneks mees leiti.

Täna kella 10 ajal hommikul lahkus 60-aastane Kazimir hooldekodust Kose alevikus ja tema asukoht oli teadmata. Mehel ei ole kaasas mobiiltelefoni ega dokumente.

Korrakaitsjaid alustasid kohe piirkonnas otsinguid.

Kella 22 paiku teatas politsei, et mees on õnneks leitud ja temaga on kõik korras.