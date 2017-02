Politsei otsib Võrus ülekäigurajal prouat riivanud autojuhti

Politsei otsib teisipäeva pärastlõunal Võrus ülekäigurajal prouat riivanud oranžika auto juhti.

Teisipäeval, 14. veebruaril kella 15-16 paiku juhtus Võrus Vabaduse ja Kreutzwaldi tänava ristmikul liiklusõnnetus, kus oranžikat värvi sõiduauto riivas teed ületanud prouat, misjärel naine kukkus.

Autojuht, kes oli umbes 30ndates eluaastates kiilaspäisusele kalduv mees, uuris naiselt, kas too vajab arstiabi ning kas õnnetuse asjus on tarvis mehel oma kontakte jätta või politsei kutsuda. "Sündmuskohal leidis proua, et pole tal häda ühtki ning osapooled läksid oma teed. Hilisemalt ilmnesid proual kaebused ning traumapunktis tuvastati tal kergem vigastus," selgitas PPA Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virk.

Politsei palub õnnetuses osalenud autojuhil omapoolsete selgituste andmiseks korrakaitsjatega ühendust võtta. Seda kirja teel tarmo.tammesoo@politsei.ee või telefonitsi numbril 78 68 239 või 78 68 211.