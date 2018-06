Politsei otsib Võrus kodust lahkunud 27-aastast Kristjanit

Politsei palub kaasabi, et leida 27-aastase Kristjani asukoht, kes lahkus kolmapäeval oma kodust Võrus ning ei ole sinna seni naasnud.

13. juunil lahkus Kristjan punase Volkswageni bussiga oma kodust Võru linnas Kalda tänavalt ning sõitis lähedaste kinnitusel Tartusse, kus pidi teiste toimingute kõrvalt ka heale sõbrale külla minema.

Sõbra poole ega tagasi koju Kristjan ei jõudnud ning tema asukoht on seni teadmata. Kuigi Kristjan jättis perele kodust lahkudes sõna, et läheb Tartusse, siis tema punane Volkswageni buss seisis lukustatuna hoopis Värska sanatooriumi juures. Meest selle lähistel aga ei olnud.

Mehe otsingutega aktiivselt tegelenud Kagu jaoskonna välijuht Erko Sibul selgitas, et politsei on möödunud päevadel kontrollinud üle nii sanatooriumi, arestimaja kui ka haiglad ning läbi käinud mehe telefoni positsioneerimise tulemusel saadud aadressid Põlva linnas.

Ühes lähedastega oleme vaadanud üle hulga aadresse, kuhu mees aega veetma minna võinuks. Seni ei ole otsingud paraku tulemust andnud, kuid töötame edasi ning loodame muuhulgas inimeste tähelepanekutele. Lähedased on Kristjani pärast väga mures,“ märkis välijuht.

Patrullidele on jagatud mehe isikukirjeldus lootuses, et nad võivad oma patrullmarsruutidel otsitavat meest märgata. Kuivõrd Kristjanil on sõpru nii Tartu-, Võru- kui ka Põlvamaal, siis on teadmata, kus kandis ta täpsemalt liikuda võib.