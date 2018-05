Politsei otsib Võrumaal kadunud 62-aastast Alarit

Politsei palub abi selgitamaks VÕru vallas Kurenurme külas oma kodust lahkunud 62-aastase Alari asukohta, vahendab politsei- ja piirivalveamet.

Eile õhtupoolikul pöördus politsei poole murelik lähisugulane, kes oli avastanud, et 62-aastane Alar oli oma kodust teadmata suunas lahkunud. Lähedaste sõnul puudub kodust lahkunud mehel ka mobiiltelefon, mistõttu pole temaga võimalik kuidagi ka kontakti saada.

POlitsei ühes kadunud mehe lähedastega on praeguseks suhelnud Alari naabrite ja tuttavatega, et selgitada välja tema võimalikke liikumissuundi ning asukohti. Korduvalt on kontrollitud mehe kodukant ning selle lähipiirkond. Mehe isikukirjeldus on edastatud politseipatrullidele, kes teda maakonnas otsivad.

Alar on umbes 170 cm pikk, kõhna kehaehitusega ja liigub vaevaliselt. Tal on pikad juuksed ja pikk habe. Paraku ei ole praegu teada, mis mehel kodust lahkudes seljas oli.

Politsei palub kõigil, kes on Alarit näinud või omavad teavet tema võimaliku asukoha kohta, anda sellest teada hädaabinumbril 112.