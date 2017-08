Politsei otsib Viljandimaal oma kodust lahkunud 57-aastast Endelit

Politsei palub kaasabi selgitamaks möödunud reedel oma kodukohast teadmata suunas lahkunud 57-aastase Endeli asukohta.

Möödunud nädala lõpus võttis korrakaitsjatega ühendust 57-aastase Endeli murelik naaber, kes teatas, et ei ole naabrimeest juba mitu päeva näinud, teatas Lõuna prefektuuri pressiesindaja Ragne Keisk.

Ka olevat naabri sõnul kodust lahkunud Endel jätnud lukustamata oma kodu ukse ning põlema laevalgustuse. Et kodust lahkunud mehe mobiiltelefon on välja lülitatud, ei ole tema tuttavad ja sõbrad mehest sellest ajast midagi kuulnud. Lisaks on teadmata, mis suunas mees liikuda võis.

Politseile teadaolevalt esineb keskealisel mehel terviseprobleeme, mistõttu vajab ta regulaarselt ravimeid ning ei pruugi nende puudumisel iseseisvalt toime tulla. Seetõttu on eluliselt tähtis mehe võimalikult kiire leidmine.

Viljandi politseijaoskonna piirkonnavanem Meelis Lill selgitas, et politsei on kontrollinud mitmeid kordi mehe kodu Halliste vallas ning seda ümbritsevaid teid ja tänavaid, kuid meest pole seni õnnestunud leida. „Samuti on kontrollitud ka haiglas viibivaid isikuid, kuid ka sealt ei ole õnnestunud meest leida,“ lisas Lill.

Sõpradelt ja lähedastelt saadud info põhjal võis mees viimati kanda seljas valge-sinisekirju jopet ja jalas siniseid teksapükse. Mees on umbes 176 cm pikk, hallikas-pruunide juustega.

Kõigil, kes märkavad Viljandimaal kirjeldusele vastavat meest, andke palun sest hädaabinumbril 112 teada.