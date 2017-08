Politsei otsib Viljandimaal kadunud 61-aastast Raini

Politsei palub abi, et leida eile lõuna ajal Viljandimaal Halliste alevikus oma kodust lahkunud Rain.

Rain lahkus 15. augustil kella 13 paiku oma kodust Halliste alevikus teadmata suunas, teatas Lääne prefektuur.

Mehel ei ole kaasas dokumente ega telefoni, seetõttu ei ole politseil võimalik mehe asukohta positsioneerida. Viimati nähti Raini eile õhtul kella 19.30-20 vahel liikumas Pärnumaal Kilingi-Nõmmes Järve tänaval suunaga Lavi poole.

Teada on, et viimati kandis mees heledaid dressipükse ja halli tuulepluusi, mille käistel on laiad tumesinised triibud. Ta on pikka kasvu, kõnnib aeglaselt ja kahe kepiga.

Mehe isikukirjeldus on edastatud kõigile politseipatrullidele, kes teda maakonnas otsivad.

Politsei palub kõigil, kes on Raini näinud või omavad teavet tema võimaliku asukoha kohta, helistada hädaabinumbril 112.