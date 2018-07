Politsei otsib Viljandimaal kadunud 46-aastast Robi

Politsei palub kaasabi selgitamaks kahe kuu eest Kärstnas oma kodust jalgrattal lahkunud 46-aastase Robi asukohta.

Mees elab lähedastest eraldi, mistõttu ei peetud esiti tähelepanuväärseks, et teda telefonitsi mõnda aega ei tabatud ning loodeti, et ehk on kõik siiski korras. See oli tavapärane, et mehe telefon oligi tihemini välja lülitatud.

Seni kogutud infole tuginedes võib arvata, et mees lahkus Kärstnas oma kodust rohelist värvi Rootsi sõjaväe jalgrattaga tänavu maikuu alguses. Meest märkas 4. mail rattaga Kärstnas sõitmas kohalik bussijuht, kelle kirjelduse järgi võis Robil siis seljas olla punast värvi särk ja jalas õhukesed tööpüksid.

Politsei on mehe koduümbruse üle kontrollinud, kuid seal pole edasiviivaid vihjeid sellest, kuhu ta lahkuda võis. Ka pole keegi kohalikest meest pärast maikuud sealkandis näinud. Lisainfo kogumine jätkub.

Robi on umbes 170 sentimeetrit pikk, keskmise kehaehituse ja tumedate halliseguste juustega.

Kui keegi on meest pärast 4. maid näinud, omab infot tema võimalikust asukohast või oskab anda muud teavet tema leidmiseks, palutakse sest teatada politseile numbril 112.