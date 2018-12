Politsei otsib Valgamaal hooldekodust lahkunud naist

Valga piirkonnapolitseinik Robert Kõvask ütles, et seni kogutud andmetele tuginedes nähti Irenet eile õhtupoolikul Tsirguliina alevikus. Naine olevat lubanud peagi tagasi hooldekodusse naasta, kuid pole sinna senini jõudnud.

„Kuna Tsirguliinas on naisel tutvusi, võis ta kellegi juurde öömajale jääda. Samas ei ole välistatud, et naine kaotas tagasiteel suunataju ja eksis,“ hindas piirkonnapolitseinik.

Ta lisas, et praegu on kontrollitud need teadaolevad kohad, kuhu naine võinuks minna nii Tsirguliinas kui mujal. Samuti on kontrollitud hooldekodust viivad teeservad, mida mööda liikudes naine võinuks talvekülmas ja vajaminevaid ravimeid saamata hätta sattuda.

„Kui Irene viibib kellegi juures, palume sest kindlasti hädaabinumbril teada anda. Samuti palume sealses hõreasustusega piirkonnas olla tähelepanelik, kui mööda värsket lund lähevad kahtlased jäljed. Kui naine eksis, võivad need jäljed aidata tuvastada naise teekonda ja tema asukohta,“ märkis Kõvask.

Irene on umbes 160 cm pikk ja poisipeaga. Seljas võib tal olla rohelist värvi fliis, jalas teksapüksid ja botased. Kes on naist pärast 1. detsembrit näinud või teavad, kus ta viibib, palutakse sest teatada 112.