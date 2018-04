Politsei otsib Valga vallas kadunud 81-aastast Reinu, kes liigub arvatavalt ringi tumesinise Volkswageniga

Ta lisas, et politsei on tänase päeva vältel kontrollinud erinevaid piirkondi nii Priipalu küla kui ka mehe kodukoha lähistel Tõrva vallas Soontaga külas, ent seni tulemuseta. "Mehe isikukirjeldus ja tema sõiduvahendi tunnusmärgid on edastatud kõikidele politseipatrullidele, kes meest piirkonnast leida püüavad. Samuti jätkavad politseinikud lisainfo kogumisega kohalikelt ja lähedastel ning jätkuvalt kontrollime eaka mehe kodukoha lähistele jäävaid teid ja teisi alasid,“ selgitas Millestorf.

Rein lahkus Priipalu surnuaia juurest tumesinise Volkswagen Pologa, mille registreerimistunnus on 504 TFN. Tal on seljas punase-sinisekirju jope, jalas tumedad püksid ja peas karusnahast nokaga müts. Rein on umbes 170 cm pikk, halliseguste juustega.

Kõigil, kel on infot mehe või kirjeldusele vastava sõiduauto võimalikust asukohast, palutakse sellest teada anda hädaabinumbril 112.