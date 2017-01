Politsei otsib tunnistajaid: Tartus sai jalakäija veokilt löögi, veokijuht sõitis sündmuskohalt minema

Eelmisel reedel sai Tartu linnas 24-aastane ristmikku ületanud mees löögi veoautolt. Juht sõitis sündmuskohalt edasi, kuid seda ilmselt tähelepanematuse tõttu. Politsei palub inimeste abi veokijuhi leidmisel.

Reedel, 13. jaanuari hommikul kella 9 ajal ületas arvatavalt joobes 24-aastane mees Tartus Tähe ja Sepa tänava ristmikku, kui sai löögi veoautolt.

Veokijuht ilmselt jalakäijat ei märganud ning sõitis peatumata edasi Aardla tänava poole. Jalakäija sai viga, kuid pärast esmaabi saamist traumapunktis lubati ta kodusele ravile.

Esialgsetel andmetel on politseil alust arvata, et õnnetuses osalenud veok võis olla valget värvi ja siniste triipudega ning kuuluda prügiveoga tegelevale ettevõttele. Seni kontrollitud ja piirkonda jäävad ettevõtted vastava kirjeldusega veokeid prügiveoks ei kasuta. Võimalik, et tegu võib olla ka muud teenust pakkuva ettevõttega kui seda on prügivedu. Uurimaks õnnetust, milles inimene sai viga, alustas politsei menetlust.

Kõigil, kes oskavad anda abistavat infot veoki või selle juhi kohta, palutakse sellest teada anda politsei telefonil 730 8814, 612 3000 või meilitsi louna.ate@list.politsei.ee.