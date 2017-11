Politsei otsib Tõrvas kadunuks jäänud 33-aastast Siimu

Siim on umbes 180 cm pikk, saleda kehaehituse ja pruunide lühikeste juustega. Kodust lahkudes oli tal seljas sinine kapuutsita jope, jalas sinist värvi teksapüksid ja valge Nike kirjaga mustad botased. Peas kandis ta musta mütsi.

Viimati nähti Siimu 22. novembri hommikul kella 6.50 ajal, mil ta lahkus oma kodust Tõrvast ja pidi sõitma tööle Valga linna. Töökaaslase kinnitusel mees hommikul aga bussile ei tulnud, ka ei ilmunud ta eile tööle ning ei ole senini koju naasnud. Pärast kodust lahkumist on mehe liikumissuund ja asukoht teadmata ja ka tema telefon on väljalülitatud. Siim on ka varem kodust lähedastele sõna jätmata lahkunud, ent neil puhkudel on ta siiski ise mõne aja möödudes koju naasnud või heade inimeste kaasabil üles leitud. Oma terviseseisundist tulenevalt võib ta aga kõrvalise abita ohtu sattuda.

Siim võib ringi liikuda nii jalgsi, hääletades kui ka bussiga, kuid praegu on veel teadmata tema liikumissuund.

Politsei kogub infot ja kontrollib erinevaid paikkondi, et selgitada mehe asukohta. Samas, kui kellelgi on Siimu leidmisele kaasaaitavat infot, palutakse sellest viivitamata teada anda piirkonnapolitseiniku telefonil 53307181 või politsei infotelefonil 612 3000.