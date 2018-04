Politsei otsib Tõrva vallas kadunud 73-aastast Marti

Ta lisas, et praeguseks oleme põhjalikult kontrollinud nii kaupluse kui mehe kodu ümbruskonda, erinevate hooneid, poest koduni viivad teeservasid ja teisi kohti. Samuti on ühendust võetud mitmete inimestega, kelle juurest Mart võiks aega veeta, kuid seni pole teda kellegi juurest leitud. Ühendust on võetud ka kohaliku haiglaga, kuid ka seal ei ole keegi Mardist midagi kuulnud. Politseinikud jätkavad lisainfo kogumisega kohalikelt ja lähedastel ning jätkuvalt kontrollime eaka mehe kodukoha lähistele jäävaid teid ja teisi alasid.

Mardil olid kodust lahkudes jalas mustad kummikud ja sinised dressipüksid, seljas kandis ta musta jopet ja peas sinist soni. Mehel on hallid juuksed, pikk hall habe ning hallid juuksed.

Kõigil, kel on infot Mardi võimalikust asukohast või on kirjeldusele vastavat meest pärast 13. aprilli õhtut näinud, palutakse sellest hädaabinumbril 112 teada anda.