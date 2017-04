Politsei otsib Tartusse poiss-sõbrale külla läinud 14-aastast tüdrukut

Politsei palub kaasabi selgitamaks alaealise tüdruku asukohta, kes pidi pärast nädalajagu Tartus viibimist tagasi koju Sauele pöörduma, kuid pole seda seni teinud.

Tüdruk lahkus Harjumaal Sauel asuvast kodust Tartusse poiss-sõbrale külla 14. aprillil ning pidi tagasi koju minema 23. aprilliks. Viimati oli emal lapsega kontakt 24. aprilli õhtul, kui nad telefonitsi tülitsesid. Pärast seda lülitas tüdruk telefoni välja ning samamoodi on välja lülitatud ka noormehe telefon, kellega tüdruk võib koos aega veeta.

Tartu politseijaoskonna vanemkomissar Harras Tiisler ütles, et kõige olulisem on selgitada, ega lapse elule ohtu ei ole. "Samuti tekitavad sellistes olukordades muret küsimused, kas redus olev laps saab süüa või kus ta magab. Lisaks kuhjuvad ka koolitööd, sest kodust eemale hoidev laps pole neil päevadel paraku ka koolipinki jõudnud," rääkis vanemkomissar.

Politsei hoiab silma peal teekondadel, kus tüdruk võib liikuda, kontrollimise all on ka erinevad aadressid, kus alaealine tüdruk või tema poiss-sõber viibida võiks. "Selleks, et laps päriselt tagasi koduste juurde toimetada, vajab esmajärjekorras lahendust kodustega tekkinud tüli. Laps ei hoia eemale kodust, kui ta tunneb end seal hästi ja turvaliselt," selgitas Tiisler.

Politseile on teada, et 14-aastane tüdruk kannab musta-valgekirjut jopet, musta mütsi, musti tenniseid ja punakas-musti pükse. Kõigil, kel on infot tüdruku asukohast, palutakse sest teada anda hädaabinumbril 112.