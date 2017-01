Politsei otsib Tartus Sepa keskuse parklas eakale naisele otsa tagurdanud autojuhti

Foto on illustratiivne

Täna kella 17.10 paiku juhtus Tartus Sepa tänaval Sepa keskuse parklas liiklusõnnetus, kus sõiduauto tagurdas otsa 81-aastasele naisele. Avariis osalenud sõidukijuht lahkus sündmuspaigalt. Võimalik, et sõidukijuht ei märganud ohtlikku olukorda ning naisele otsasõitu.

Eakas naine kukkus autolt löögi saanuna pikali ning sai tõsisemalt viga. Meedikud otsustasid, et naine vajab mõnda aega haiglaravi. Praegu on teada, et naisele tagurdas suure tõenäosusega otsa tumedat värvi sõiduauto. Täpsemad asjaolud selgitatakse menetluses, kus uuritakse muuhulgas piirkonda jäävate turvakaamerate salvestusi.

Kui keegi juhtus seda õnnetust pealt nägema või teab anda lisainfot sõidukijuhi tuvastamiseks, palutakse ühendust võtta politseiga telefonil 730 8814, 612 3000 või meilitsi louna.ate@list.politsei.ee.