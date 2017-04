Politsei otsib Tartus kadunuks jäänud 45-aastast Veikot

Politsei palub kaasabi selgitamaks 21. aprillil Tartus kadunuks jäänud 45-aastast Veikot, kelle elu võib olla ohus.

Veiko kadumisest teatati 21. aprilli politseile pärast seda, kui ta ei jõudnud tööle. Välja lülitatud telefon ei võimaldanud otsitava mehega ka ühendust saada. Mehe viimane teadaolev asukoht, kus teda nähti, on Tartus Herne tänaval.

Politseile teadaolevalt kandis Veiko jalas halle dressipükse ja tumedaid vabaaja jalatseid ning seljas kollase-valge kirjaga kirjut Everlasti dressipluusi. Veiko on umbes 183 cm pikk, sportliku kehaehituse ja tumedate lühikeste juustega.

Politsei on infot kogunud mehe lähedastelt, kel pole teadmist, kuhu mees võinuks minna. Samas on teada, et tema käitumine võib olla ettearvamatu ning sellest johtuvalt võib tema elu ohtu sattuda. Politseipatrullid püüavad mehe kirjelduse järgi teda Tartust ja selle lähiümbrusest üles leida.

Kõigil, kel on infot otsitava mehe kohta, palutakse sest teada anda hädaabinumbril 112.