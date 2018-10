Politsei otsib Tartus kadunud 84-aastast naist

Lähedased pöördusid politseisse eile õhtul kella 19.20 paiku, kui ei saanud naisega ühendust ning avastasid, et teda ei ole kodus. Hetkel ei ole teada, mis kell Ell võis lahkuda. Välja minnes jättis ta koju mobiiltelefoni.

Politsei on suhelnud Elli lähedastega, et koguda infot tema võimaliku liikumissuuna kohta, teda ümbruskonnast otsinud ning kontrollinud meditsiiniasutusi ja aadresse, kus naine võib viibida. Ka lähedased on teda otsinud, kuid seni kahjuks edutult.

Ell on ligi 155 cm pikk, kõhna kehaehitusega ja hallide juustega. Seljas kandis helerohelist õhukest jopet, jalas musta värvi dressipükse ja musti kingi. Naisel oli peas rohekas müts.

Politsei palub kõigil, kes on naist näinud või omavad abistavat infot, sellest teatada hädaabinumbril 112.