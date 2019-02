Politsei otsib Tartus juhtunud avarii tunnistajaid

Pühapäeval kell 13.41 teatati, et Veski tänav 67 maja ette pargitud sõidukile VW Golf on külge sõidetud tundmatu sõiduki poolt. Muljutud on vasakpoolne tagatiib ja purunenud vasakpoolne tagarehv ja velg. Külgesõitjast on sündmuskohale jäänud suunatuletükid.

Kõigil, kes juhtusid kirjeldatud sündmust pealt nägema või oskavad anda muud abistavat infot, mis aitaks selgitada juhtunu asjaolusid, palutakse sellest teada anda politsei telefonil 730 8814, 612 3000 või e-mailil louna.ate@list.politsei.ee