Politsei otsib Tartus juhtunud avarii tunnistajaid

Politsei palub kaasliiklejate abi selgitamaks välja täna Tartumaal, Tartu linnas, K. A. Hermanni 5 ees juhtunud liiklusõnnetuse täpsemaid asjaolusid.

Täna kella 13.45 ajal teatati, et Tartus, K. A. Hermanni tn 5 ees on külge sõidetud seisvale sõidukile BMW ja muljutud kergelt vasakpoolne esistange ja esitiiva nurk. Süüdlane on lahkunud sündmuskohalt.

Kõigil, kes juhtusid kirjeldatud sündmust pealt nägema või oskavad anda muud abistavat infot, mis aitaks selgitada juhtunu asjaolusid, palutakse sellest teada anda politsei telefonil 730 8814, 612 3000 või e-mailil louna.ate@list.politsei.ee