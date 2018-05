Politsei otsib Tartus autole külge sõitmise pealtnägijaid

Politsei otsib Tartus inimesi, kes juhtusid nägema ööl vastu tänast Mõisavahe tänav 27 aset leidnud autole külge sõitmist.

Täna kella 09.04 ajal teatati, et Tartus, Mõisavahe tänav 27 maja ees on ajavahemikul eile õhtul kella 23-st kuni täna hommikul kella üheksani sõidetud külge musta värvi sõidukile Mazda 5. Muljutud on tagumise põrkeraua parempoolne nurk, millel näha roheka värvi nühkejäljed.

Kõigil, kes juhtusid kirjeldatud sündmust pealt nägema või oskavad anda muud abistavat infot, mis aitaks selgitada juhtunu asjaolusid, palutakse sellest teada anda politsei telefonil 730 8814, 612 3000 või e-mailil louna.ate@list.politsei.ee