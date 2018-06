Politsei otsib Tartus Annelinnas kadunud 84-aastast Õiestet

Politsei palub kaasabi tuvastamaks eile Tartus Pikal tänaval oma kodust teadmata suunas lahkunud ja kadunuks jäänud 84-aastase proua Õieste asukohta.

Lähedastele teadaolevalt lahkus proua 20. juuni päeval Pikk tänav 90 asuvast korterist ilmselt eesmärgiga käia lähistel asuvas Maxima kaupluses. Koju tagasi ei ole ta seni naasnud. Telefoni tal kaasas ei ole. Teada on, et naisel võib esineda probleeme mäluga, mistõttu võis ta sihi kaotada ja hätta sattuda.

Naisel on hallid juuksed, mis ta enamasti klambriga soengusse seab. Seljas on tal punase-sinise värvi ruuduline kleit.

Politsei veendus, et eakas naine pole üheski raviasutuses, ka on lähedased ja politseipatrullid kontrollinud tema kodu lähiümbruse, kaupluste, muude hoonete juurde viivad sihid. Läbi on vaadatud Anne kanali ümbrus, samuti Raadi surnuaed, kuhu arvati, et naine võinuks minna. Samas on proua senini olnud pigem kodune ning ei ole kuigi kaugele kodust väljas käinud.

Kui keegi on pärast 20. juunit kirjeldusele vastavat naist näinud või märkavad linnas kirjeldusele vastavat prouat, andke sest 112 teada.