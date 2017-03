Politsei otsib Tartumaal kadunuks jäänud Viktorit

Politsei otsib Tartus kadunuks jäänud 47aastast Viktorit, kes võib liikuda halli värvi sõidukiga Dacia Sandero. Märgates sellist autot liikluses, palub politsei operatiivselt sellest lühinumbril 112 teada anda.

Viktorit nähti viimati 1. märtsil hommikul pärast kella seitset Tartus Ravila tn 61 maja parklas, kus on tema töökoht. Mees lahkus sealt oma halli värvi Dacia Sanderoga, mille registreerimisnumber on 990 TKP. Pärast seda puudub info tema asukohast. Viktorile kuuluv mobiiltelefon on välja lülitatud, mistõttu puudub võimalus tema asukoha positsioneerimiseks, teatas Lõuna prefektuur.

Viktor on umbes 170 cm pikk, tumedate halliseguste juuste ja kõhna kehaehitusega. Seljas kandis ta musta-halli värvi fliisi ja musta värvi jopet, jalas tumedaid teksaseid ning pruune talvesaapaid ning peas halli värvi sinakate kujunditega mütsi. Viktor kannab prille.

Kõigil, kel on infot kirjeldatud mehest, palutakse sest teada anda politseile kontaktidel 730 8745, merike.raju@politsei.ee või lühinumbril 112. Samuti palutakse politseile operatiivselt teatada, kui kirjeldatud sõidukit juhtumisi liikluses nähakse.