Politsei otsib Tartumaal kadunuks jäänud Joelit

Politsei otsib umbes nädal tagasi Mäksa vallas kadunuks jäänud Joelit, kelle pikaajalise kodust eemalviibimise pärast on ka varem muret tuntud.

Joelit nähti viimati 18. veebruari õhtul kella 18 paiku oma kodukohas Mäksa vallas Kaagvere külas, kust ta pidi Luunja poodi minema, aga sinna ta ei jõudnud, teatas Lõuna prefektuuri pressiesindaja. Mehe tavapärane otsetee poodi viis jalgsi üle Emajõe jää, kuid sel ajal oli jõgi pea täielikult jääst lahti. „Naabrimees teadis rääkida, kust ja millal Joel poodi liikus, sest viimane olevat temalt ostuks raha laenanud. Esialgu otsisid kohapealsed meest omade jõududega ja käisid ka paadiga pikki jõge, kuid mehest ei olnud märkigi. Kaasabi saamiseks teatati juhtunust politseile,“ kirjeldas piirkonnapolitseinik Anti Peiponen.

Eeldusel, et mees võis teadmata asjaoludel jõkke uppuda, järgnesid politsei ja vabatahtlike koostöös täiendav otsinguoperatsioon Emajõel. Samuti otsiti meest kodukandi ümbrusest, kuid seda tulemuseta. „Hättasattumine on võimalik, kuid on ka tõenäoline, et Joel võis teadmata põhjusel oma plaane muuta ning poe asemel uue sihi võtta. Seda enamgi, et mees on ka varem pikemaajaliselt kodust eemal olnud nii, et tema äraoleku pärast on muret tuntud,“ selgitas piirkonnapolitseinik.

Joel on umbes 175 cm pikk ja punakate hõredate juustega. Jalas olid tal tumedad püksid, seljas sinine jope puna-hallide triipudega ning peas musta-punast värvi tutimüts.

Kui keegi teab midagi Joeli asukohast, palutakse sellest teada anda politseile telefonil 730 8745 või 612 3000.