Politsei otsib Tartumaal kadunud 75-aastast Ülot

Politsei palub kaasabi selgitamaks täna hommikul Ülenurme vallas oma kodust lahkunud Ülo asukohta.

Ülo lähedaste sõnul lahkus mees täna hommikul Ülenurme vallas Reola külas asuvast kodust kella 8.30 ajal teadmata suunas. Kodust lahkudes ei olnud mehel kaasas mobiiltelefoni, seega ei ole võimalik temaga ühendust saada või tema asukohta positsioneerida. Samuti on teada, et Ülol esineb probleeme tervisega, mistõttu on lähedased muutunud murelikuks.

Politsei ja lähedased on tänase päeva vältel kontrollinud mehe kodukanti ümbritsevaid teid ja võimalikke liikumissuundi. Praeguseks on politsei lisaks kontrollinud ka haiglas viibivate inimeste nimekirja ning teisi võimalikke kohti ja aadresse, kus mees viivida võiks. Paraku puudub praeguseni teadmine, kuhu Ülo on suundunud.

Mehe isikukirjeldus on edastatud kõigile politseipatrullidele, kes teda Tartu linnas ja maakonnas otsivad. Et lähedastelt saadud info annab alust arvata, et mees võib liikuda ka Rakvere suunas, on otsitava mehe kohta info edastatud Ida prefektuuri kolleegidele.

Ülo on umbes 170 cm pikk, tüseda kehaehituse ja hallide juustega. Kodust lahkudes olid mehel jalas musta värvi vabaajapüksid ja tumesinised sandaalid. Seljas kandis ta musta värvi jopet ja peas rohelist nokaga mütsi.

Politsei palub kõigil, kes on Ülot näinud või omavad teavet tema võimaliku asukoha kohta, helistada hädaabinumbril 112.