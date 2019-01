Politsei otsib Tallinnas kadunud 35-aastast Eugenit

Teadaolevalt sõitis ta taksoga Tallinna reisisadamasse, kuid praeguse info kohaselt laevareisijate seas teda ei olnud. Samuti ei viibi mees mõnes haiglas. Eugeni mobiiltelefon on praegu väljas.

Eugen on 185 cm pikk ja ta on tugeva kehaehitusega. Mehel oli seljas tumesinine jope, kaelas must sall, jalas olid teksad ja soojad talvesaapad. Eugenil oli kaasas musta värvi sülearvutikott.

Kõigil, kellel on infot kirjeldustele vastava mehe kohta, palume sellest teada anda Häirekeskusele numbril 112.