Politsei otsib Tallinna meditsiiniasutusest ära jooksnud 16-aastast poissi

Poiss lahkus Tallinnas asuvast meditsiiniasutusest reedel pärastlõunal ning tema praegune asukoht on teadmata. Rein võib viibida Tallinnas, suure tõenäosusega kesklinnas.

"Ta on pärit Ida-Virumaalt Jõhvi vallast, kuid hetkel ei ole alust arvata, et ta siinkandis viibib. Politsei on suhelnud pere ja tuttavatega, kes on poisiga viimastel päevadel telefoni teel rääkinud, kuid ta ei ole neile öelnud, kus ta asub," kirjeldas Jõhvi noorsoopolitseinik Aili Tambi.

"Juhtumid, kus alaealine oma vanemaid ja lähedasi teavitamata lahkub, on kahjuks sagedased. Poisi otsimisse ja abistamisesse on kaasatud erialaspetsialistid, politsei ja sotsiaaltöötajad," lisas Jõhvi noorsoopolitseinik.

Rein on ligikaudu 175 cm pikk ja tal on tumedad juuksed, mis on külgedelt maha aetud. Juukseid võib ta kanda patsis. Lahkudes oli tal seljas hele t-särk ning jalas tumedad teksapüksid ja tennised.

Kõigil, kes on kirjeldusele vastavat poissi näinud või teavad, kus ta viibida võiks, palutakse helistada numbril lühinumbril 112, telefonil +372 5347 2549 või e-posti teel aili.tambi@politsei.ee.