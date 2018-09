Politsei otsib taga vargustes ja pettustes kahtlustatavat 24-aastast Stepani

Tänavu juulis alustatud kriminaalmenetluse raames kogutud info põhjal on alust kahtlustada, et 24-aastane Stepan müüs ebaseaduslikult maha kuus sõidukit. Esimesed kolm sõidukit müüs mees ajal, mil ta töötas taksoettevõttes. Omades ligipääsu sõidukitele ja nende dokumentidele, varastas mees tööandjalt kolm sõidukit ning müüs need seejärel maha.

Veidi hiljem asus mees sama skeemi järgi äritsema rendiautodega. Ta võttis rendile sõiduautod ning hiljem müüs ostu-müügi lepinguid võltsides ja seeläbi end omanikuks valetades need autod maha. Müüdud sõidukite kogumaksumus ja tekitatud kahju jääb 20 000 euro kanti.

Mees hoidub kõrvale kriminaalmenetlusest. Seni kogutud info põhjal viibib ta Tallinnas. Politsei palub kõigil, kes meest näinud, helistada Põhja prefektuuri kriminaalbüroo varasvastaste kuritegude talituse valvenumbrile 533 100 10.