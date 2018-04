Politsei otsib Põlvamaal kodust ära jooksnud 15-aastast Henrit

Politsei palub kaasabi selgitamaks nädala alguses Räpina vallas kodust ära jooksnud 15-aastase noormehe asukohta, teatas Lõuna prefektuur.

Põlva noorsoopolitseinik Eva Leppik kirjeldas, et noormees võib liikuda ka Tartu kandis. „Kuna alaealine noormees peaks käima koolis, kuid on päevi õppetööst kõrvale hoidnud, kaasati tema leidmiseks politsei. Patrullid on saanud tema foto ja info võimalikest kohtadest, kus noormees liikuda võiks. Kui keegi juhtub aga kirjeldatud noorukit nägema, andke sellest politseile teada,“ sõnas noorsoopolitseinik.

Noormees on ka varem korduvalt jooksus olnud, telefoni selleks ajaks välja lülitanud ja koolitööst kõrvale hoidnud.

Henril võivad jalas olla musta värvi dressid ja seljas sinine tuulepluus. Noormees on 173 cm pikk ja heledate pruunikate juustega.

Kel on infot noormehe võimalikust asukohast, palutakse sellest teada anda politseile telefonil 57702801, 53048689 või eva.leppik@politsei.ee.