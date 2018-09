Politsei otsib Põlvamaal hooldekodust lahkunud 59-aastast meest

Mehel on seljas helesinine särk, jalas hallid püksid ja musta värvi jalatsid. Andres on lühemat kasvu ja halli peaga, tema kõnnak on taaruv.

Eile hilisõhtul sai politsei info, et mees võis liikuda Võrumaal Paidra külast Tsolgo küla suunas.

Politseinikud on koos vabatahtlikega otsinud Andrest alates eilsest õhtupoolikust. Kaasatud on ka politsei jäljekoer ning droon, täna hommikul liitus otsingutega ka kopterimeeskond.

Politsei palub kõigil, kes on Andrest näinud või teavad tema võimalikku asukohta, helistada numbril 112.