Politsei otsib Põltsamaal kadunud 78-aastast Ellet

Politsei palub abi Põltsamaal kadunuks jäänud 78-aastase Elle asukoha välja selgitamisel. Viimati saadi Ellega telefonitsi ühendust möödunud pühapäeval.

Uue nädala saabudes oli proua telefon välja lülitatud. Lähedased kontrollisid naise elukohta, kuid korteris teda ei olnud. Küll avastati sealt tema mobiiltelefon, dokumendid ja muud esemed, mida proua muidu kodust lahkudes maha poleks jätnud. Murelikud lähedased palusid naise leidmiseks abi politseilt.

Naabrite küsitlemisel selgus, et prouat olla viimati nähtud 16. mail Põltsamaa linnas Veski tänaval pargipingil istumas, kuid siis ei osanud kõrvalised aimata, et proua võiks abi vajada. Hilisemalt sama piirkonda kontrollides politseinikud naist ei leidnud. Praegu jätkavad kohalikud korrakaitsjad naise otsingutega ning on selgitanud, et haiglas proua ei viibi, ka ei tea tema võimalikust asukohast lähedased ja tuttavad.

Jääb lootus, et kui kellelegi on teavet Elle võimalikust asukohast, jagab ta seda piirkonnapolitseinikuga telefonil 52 35 097 või hädaabinumbril 112.

Elle on umbes 160 cm pikk, kõhna kehaehituse ja hallikate lühikeste juustega. Seljas võis ta kanda kleiti ja tumedamat jopet.