Politsei otsib Pärnumaal helikopteriga võimalikku seksuaalkurjategijat

Politsei otsib suurema politseioperatsiooni käigus 25-aastast Mikku, keda kahtlustatakse raske seksuaalkuriteo toimepanemises. Öösel pärast kuritegu kadunud meest otsitakse maastikul ka helikopteriga.



Pärnu politseijaoskond palub avalikkuse kaasabi, et välja selgitada ööl vastu tänast Häädemeeste vallas kadunuks jäänud raskes kuriteos kahtlustatava 25-aastase Miku asukoht.

Suure tõenäosusega võib mees ringi liikuda Pärnu linnas või Pärnu-Ikla vahelisel teelõigul või selle lähiümbruses. Mikk on arvatavasti õhukeselt riides, kannab kas kampsunit või dressipluusi ja peas võib tal olla müts.

Mikku kahtlustatakse seksuaalkuriteos. "Miku leidmiseks kasutame kõikvõimalikke variante, oleme otsingutesse kaasanud ka PPA lennusalga kopteri. Lähemalt saame otsingutega seotud tegevustest rääkida siis, kui see on uurimist segamata võimalik," ütles Pärnu politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Üllar Kütt. "Peame info jagamisel arvestama ka võimalusega, et see jõuab meheni, kes võib ennast politsei eest varjata. Praegu on kõige olulisem mees üles leida."

Politsei palub kõigil, kes on Mikku näinud või kel on infot tema asukoha kohta, anda sellest teada telefonil 509 6660 või hädaabinumbril 112.