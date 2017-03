Politsei otsib pansionaadist lahkunud 81-aastast Vaiket

Politsei otsib 81-aastast Vaiket, kes lahkus täna pärastlõunal kella 13.30 ajal Pirital Ranniku teel asuvast pansionaadist, ega ole tagasi tulnud.

Pansionaadi piirkond on läbi otsitud, kuid naist ei ole leitud. Naine vajab ravimeid ning tal võib olla raskusi mäluga.

Lahkudes kandis ta seljas tumedamat seelikut ja valget jopet, õlal musta värvi käekotti. Vaike on saledama kehaehitusega, umbes 165 cm pikkune, tal on lühemad pruuni värvi juuksed ning rohekat tooni silmad.

Silmade ümber on naisel suuremad sünnimärgid.

Palume kõigil, kes on fotol kujutatud naist näinud või teavad tema asukohta, anda sellest teada lühinumbril 112.