Politsei otsib Narvas kadunud 26-aastast Kristiinat

Narva politseijaoskond palub abi leidmaks 26-aastase Kristiina asukoha, keda nähti viimati 6. juuni õhtul.

Eile hommikul lahkus 26-aastane Kristiina oma kodust Narvas, ega andnud lähedastele ka teada, kuhu ta läheb. Arvestades naise tervislikku seisundit ja teades, et ta ei pruugi ümbruses hästi orienteeruda, pöördusid mures lähedased abi saamiseks ka politseisse.

Seni on teada, et 6. juuni õhtul kella 20.30 paiku nähti teda Kerese keskuse juures, ent tema edasine asukoht on tuvastamata. Kuna lahkudes jättis ta mobiiltelefoni koju, ei ole võimalik temaga kontakti saada ega ka tema asukohta positsioneerida. Kristiina räägib eesti keelt, ent valdab suhtlustasandil ka vene keelt.

Naine on ligikaudu 167 cm pikk ja suurema kehaehitusega. Tal on pikad kartulikoorevärvi juuksed ning hallid silmad. Lahkudes kandis ta rohelisevalge kirjut jopet, helesiniseid teksapükse ja jalas olid tal mustad Nike botased.

Politsei palub kõigil, kes on naist näinud või omavad informatsiooni, mis võiks kaasa aidata tema leidmisele, sellest teada anda lühinumbril 112.