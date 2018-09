Politsei otsib Mulgi vallas kadunud 79-aastast Olevit

Teada on, et Olev läks Mulgi vallas Metsakülas kodu lähistel olevasse metsa kõndima 23. septembri õhtupoolikul kella 17-18 paiku. Tal võib olla seljas beeži värvi pikk mantel. Ilmselt on mees paljajalu ning tal võib kaasas olla ka roheline Salvo kelk.

Mures lähedased võtsid politseiga ühendust 24. septembri ennelõunal ning politsei alustas kohe piirkonnas mehe otsinguid. „Patrullid liiguvad piirkonnas ja küsitlevad inimesi, et saada teada, kas keegi on Olevit viimastel päevadel kusagil liikvel näinud. Kõrgemas eas mees on teinekord varemgi ajataju kaotanud ning mõnda metsasihti ekslema läinud. Kõrvalise abita võib ta hätta sattuda,“ selgitas Viljandi patrullitalituse välijuht Hegert Heil.

Sestap kaasati otsingutele ka jälituskoer, et mees võimalikult kiiresti üles leida. Lähiajal peaks kohale jõudma politsei droonioperaator, kes kontrollib lagedamad alad üle droonilennul. „Anname endast parima, et mees võimalikult kiiresti üles leida, sest praeguse ilmaga on alajahtumise oht väga suur. Seda iseäranis antud juhul, kui mehe riietus ei vasta kuidagi ilmaoludele,“ märkis Heil.

Kui keegi märkab piirkonnas kirjeldusele vastavat meest või teab, kus Olev viibida võiks, palutakse sellest anda teada numbril 112.