Politsei otsib mai keskpaigas Narvas kadunuks jäänud 52-aastast Jurit

Politsei palub kaasabi selgitamaks 16. mail Narvas kadunuks jäänud 52-aastase Juri asukohta.

Politseile teadaolevalt lahkus Juri oma kodust Narva linnas Võidu tänaval 16. mail. Kodust lahkudes ei olnud mehel kaasas mobiiltelefoni, seega ei ole võimalik temaga ühendust saada või tema asukohta positsioneerida.

Politsei ja lähedased kontrollisid Juri võimalikke asukohti, kuid seni ei ole otsingud tulemust andnud.

Juri on umbes 170 cm pikk, tüseda kehaehituse ja kiilas peaga. Kodust lahkudes olid mehel jalas sinised teksad ja seljas sviiter. Mees on ka varem kodust lahkunud, kuid ei ole nii pikalt ära olnud. Samuti teeb lähedasi murelikuks, et mehe dokumendid ja pangakaart jäid koju.

Juri isikukirjeldus on edastatud kõigile politseipatrullidele, kes teda Narva linnas ja selle lähiümbruses otsivad.

Kõigil, kes on Jurit näinud või omavad infot tema võimaliku asukoha kohta palutakse sellest teada anda hädaabinumbril 112 või telefonil 357 6149.