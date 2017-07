Politsei otsib Maardus kadunud 69-aastast Arvot

Politseinikud paluvad inimeste kaasabi selgitamaks Maardus elava 69-aastase Arvo asukohta. Eakas mees lahkus 22. juunil kell 9.30 Keemikute tänaval asuvast kodust ning ta pole koju naasnud.

Politseile anti Arvo kadumisest teada 26. juunil. Politseinikud kontrollisid raviasutusi ja kohti, kus mees tavaliselt jalutas, vestlesid kohalike elanikega, kuid otsingud ei ole tulemusi andnud.

Mehel võivad esineda mäluhäired ning ta ei suuda rääkida. Arvo on kodust lahkunud ka varem, kuid mõne aja pärast on tagasi pöördunud.

Mees on 163 sentimeetrit pikk, ta on kõhna kehaehitusega ja hoiab keha küürus. Arvol on hallid juuksed ja hallikassinised silmad. Kodust lahkudes on Arvol seljas pruun jope, jalas halli värvi püksid, peas nahast talvemüts ja kaasas olid ka halli värvi labakindad. Ta kannab abielusõrmust. Mehel polnud kaasas mobiiltelefoni ega raha.

Kõigil, kel on infot, mis aitaks Arvo asukohta selgitada, palume sellest teada anda hädaabinumbril 112 või helistada PPA infotelefonile 612 3000.