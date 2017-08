Politsei otsib Lasnamäel kadunud 77-aastast Antoninat

Eile kella 11 paiku lahkus Antonina oma kodust Tallinnas Lasnamäel ning tema asukoht on senini teadmata. Politsei palub abi, et Antonina üles leida.

Antonina on ligi 160 cm pikk, naisel on mäluga probleeme ning inimestega ta ise kontakti ei otsi. Kõhna kehaehitusega naisel on hallid õlgadeni juuksed. Kodust lahkudes olid tal seljas rohelist värvi jope ning kaasas sinist värvi kott. Antonina ei kasuta mobiiltelefoni.

Info naise kadumisest on edastatud kõikidele piirkonnas olevatele patrullidele. Politsei palub kõigil, kes näevad kirjeldusele vastavat naist, anda sellest teada hädaabinumbril 112.