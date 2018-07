Politsei otsib Lasnamäel kaduma läinud 70-aastast Vladimirit

Politsei otsib 70-aastast Vladimirit, kes läks eile hilisõhtul Lasnamäel Pae tänaval enda kodu juures kaduma ning ei ole seni koju naasnud.

Vladimir on 171 cm pikk, tal on seljas hall punaste triipudega särk, jalas tumelillad püksid ja beeži värvi suvekingad. Tal on probleeme mäluga.

Politseinikud on öö jooksul otsinud meest kodu ümbruses ja endiste elu- ja töökohtade juures; mehe kirjeldus on edastatud turvafirmade patrullidele, ühistranstranspordi- ja taksojuhtidele.

Politsei palub kõigil, kes Vladimirit näevad või teavad tema võimalikku asukohta, anda sellest teada numbril 112.