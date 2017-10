Politsei otsib Läänemaal kadunuks jäänud 43-aastast Eero-Margot

Politsei palub abi selgitamaks välja 43-aastase Eero-Margo asukohta. Eero-Margo lahkus 26. oktoobril Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas Nihka külast ning sellest ajast pole lähedastel olnud võimalik temaga kontakti saada.

Eero-Margo viibis Lääne-Nigula vallas külas ning lahkus sealt tumesinise sõiduautoga Audi A4 registreerimisnumbriga 956 BGJ. Sellest ajast on mehe asukoht tema lähedastele ja tuttavatele teadmata. Mehe mobiiltelefon jäi Nihka külla.

Politseinikud ja lähedased kontrollisid mehe elukohta Tallinnas ja haiglaid, kuid otsingud pole tulemust andnud.

Eero-Margo on 176 cm pikk, sportliku kehaehitusega, tal on heledad juuksed ja sinikashallid silmad. Viimati oli tal seljas must tepitud jope, jalas sinised teksapüksid ja peas hallikas müts. Mehel oli kaasas sülearvuti.

Politsei palub kõikidel, kes alates 26. oktoobrist on näinud Eero-Margot või kirjeldusele vastavat sõidukit, sellest teada anda numbril 612 3000 või 112.