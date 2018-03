Politsei otsib Läänemaal kadunud 44-aastast Janekit

Politsei palub abi selgitamaks välja Lääne-Nigula vallas Linnamäe külast 15. veebruaril lahkunud Janeki asukohta.

Janek lahkus 15. veebruaril kella 5.45 ajal Linnamäe külas asuvast kodust bussiga Tallinnasse ning ta pole seni koju naasnud. Samuti ei ole lähedastel ega sõpradel õnnestunud temaga ühendust saada, sest tema mobiiltelefon on kodus.

Politseile anti Janeki kadumisest teada 28. veebruaril. Alates teate saamisest on politsei Janeki võimaliku asukoha tuvastamiseks kontrollinud tema elukohta ning suhelnud mehe naabrite ja tuttavatega. Paraku ei ole otsingud seni tulemust andnud.

Viimati oli Janekil seljas musta värvi jope, millel on õlgadel punast värvi triip ja jalas sinist värvi pikad teksad. 44-aastane mees on keskmise kehaehitusega ja 170 cm pikk. Tal on mustjashallid lühemad juuksed ning pruunid silmad.

Politsei palub kõigil, kel on teavet Janeki kohta, helistada Haapsalu politseijaoskonna telefonil 4732810 või hädaabinumbril 112.