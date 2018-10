Politsei otsib Lääne-Virumaal teadmata kadunud 83-aastast Genrichit

Politsei sai teate mehe kadumise kohta täna hommikul. "Oleme suhelnud Genrichi lähedastega, et välja selgitada tema võimalik liikumissuund ning kontrollinud erinevaid piirkondi Rakvere linnas. Praegu on käimas aktiivsed otsingud, kuhu on kaasatud politseipatrullid, teenistuskoerad ja ka mehe lähedased," ütles Rakvere politseijaoskonna välijuht Tauno Lempu.

Genrich on ligi 175 cm pikk, kõhna kehaehitusega ning tal on hallid juuksed. Kodust lahkudes oli mehel seljas tulehall pidžaama, jalas kingad ja peas tumedat värvi nokamüts.

Politsei palub kõigil, kes on Genrichit näinud või kellel on infot tema võimaliku asukoha kohta sellest teada anda politseile telefonil 5139088 või hädaabinumbril 112.