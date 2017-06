Politsei otsib Lääne-Virumaal kadunud 66-aastast Heldurit

Politsei palub kaasabi selgitamaks Vao külas kadunuks jäänud 66-aastase Helduri asukohta. Viimati nähti meest pühapäeval.

Pühapäeva varajasel pärastlõunal lahkus Heldur Väike-Maarja vallas Vao külas pansionist ning tänaseni ei ole teda nähtud. Mehel ei ole mobiiltelefoni, seega puudub võimalus temaga ühendust saada või tema asukohta positsioneerida. Ka lähedastel puudub mehega kontakt.

Heldur on umbes 165 cm pikk, keskmise kehaehituse, hallikate lühikeste juuste ja vuntsidega. Pansionist lahkudes kandis mees seljas triibulist pintsakut, tumedaid viigipükse ja triibulist triiksärki.

Lähedastelt saadud info põhjal on alust arvata, et mees võis suunduda Põltsamaale, Lustiverre või Jõgevale, kus elavad tema sõbrad ja tuttavad. Mehe isikukirjeldus on edastatud nii Rakvere politseipatrullidele kui ka Jõgeva politseijaoskonda.

Kõigil, kes on Heldurit näinud või omavad infot tema võimalik asukoha kohta palutakse sellest teada anda hädaabinumbril 112 või telefonil 322 2677.